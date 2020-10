Incidente sul viadotto di Corso Francia: scontro frontale all'alba, morto un motociclista

Tragedia sul viadotto di Corso Francia. Alle 4.30 di oggi, domenica 11 ottobre, uno scooterista di 37 anni di nazionalità peruviana, è morto a seguito di uno scontro frontale con una Fiat Panda.

L'incidente è avvenuto a 100 metri dall'incrocio con viale Maresciallo Pilsudski. A bordo del suo motoveicolo Puegeout Tweet, la vittima si è scontrata frontalmente con la Panda: un impatto terribile che ha scaraventato l'uomo sull'asfalto, rendendo vani i soccorsi.

Sul posto per i rilievi gli uomini del III gruppo Nomentano. Secondo quanto accertato dagli agenti della polizia locale, lo scooterista avrebbe imboccato contromano la rampa di Corso Francia in direzione viale Tiziano, trovandosi di fronte la Panda: inevitabile lo schianto. Sono comunque al momento ancora in corso accertamenti sull'esatta dinamica dell'incidente.