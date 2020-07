Incidente corso d'Italia: perde controllo dello scooter e cade, 43enne in ospedale in pericolo di vita

Si trova in ospedale in pericolo di vita dopo essere caduto dallo scooter che stava conducendo. L'incidente stradale è avvenuto la mattina di martedì su corso d'Italia, al Pinciano. A rimanere gravemente ferito uno scooterista di 43 anni.

Tutta da accertare la dinamica del sinistro, che secondo i primi riscontri non avrebbe visto coinvolti altri mezzi. In particolare l'incidente è avvenuto intorno alle 11:30 all'altezza dell'uscita del sottopasso dove ha sede la Cgil, in direzione Flaminio.

Qui, il 43enne alla guida di uno 'scooterone' Gilera, dopo essere uscito dal sottopasso di viale del Muro Torto ha perso il controllo del mezzo a due ruote schiantandosi contro il marciapiede.

Intervenuta sul posto l'ambulanza del 118 le condizioni del 43enne, un cittadino italiano, sono apparse da subito critiche con lo scooterista trasportato d'urgenza al Policlinico Umberto I, dove lotta fra la vita e la morte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici, gli agenti del Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale che stanno terminando gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro.