Incidente a Corcolle: carambola tra due auto ed un bus, tre feriti

Incidente stradale a Giardini di Corcolle. Il sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì ed ha coinvolto due auto ed un autobus Roma Tpl della linea 042. Tre i feriti.

In particolare lo scontro è avvenuto intorno alle 19:30 dell'11 dicembre su via Cantiano, altezza incrocio via Sant'Elpidio a Mare. Qui, per cause in via di accertamento, si sono scontrate una Nissan Qashqai, una Fiat Punto ed un bus. Ad avere la peggio tre persone che si trovavano all'interno della vettura giapponese.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno trasportato le tre persone rimaste ferite in codice azzurro in ospedale. Restano da accertare le cause, sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale.