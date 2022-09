Incidente a Conca d'Oro: scontro tra auto, due feriti

Incidente stradale a Conca d'Oro dove sono rimasti feriti due giovani. Il sinistro è avvenuto lunedì sera su via di Conca d'Oro ed ha coinvolto due vetture venute a contatto all'altezza dell'incrocio con via Val di Sangro.

Nel dettaglio gli agenti del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale sono intervenuti poco dopo le 22:30. Ad impattare per cause in via di accertamento una Volkswagen Golf ed una Mercedes Gla 200D. Uno scontro violento, che ha allarmato molti dei residenti del popoloso quartiere del municipio Montesacro.

Feriti entrambi i conducenti, una ragazza di 22 anni ed un ragazzo di 24, i due sono stati affidati alle cure del personale del 118 e trasportati dalle ambulanze al policlinico Umberto I dove sono stati refertati rispettivamente con un codice giallo ed un triage rosso.

Svolti i rilievi scientifici starà ora ai caschi bianchi del comando di via Andò ricostruire la dinamica dell'accaduto.