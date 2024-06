Compattatore Ama carico di rifiuti si ribalta, grave il conducente

Un compattatore Ama si è ribaltato su un lato mentre, carico di rifiuti, stava per rientrare nello stabilimento di Ponte Malnome. Il conducente alla guida, estratto dal mezzo, è stato portato in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma dal personale del 118.

È quanto successo poco prima delle tre del mattino in via Ponte Galeria, altezza civico 303. Sul posto gli agenti del XI gruppo Marconi della polizia locale. Il dipendente Ama, grave, non sarebbe in pericolo di vita. Il mezzo, distrutto, rischia di rimanere fuorigioco per diversi mesi, se non un anno.

I lavoratori di Lila

Un danno per l'azienda e per i cittadini, come spiega Lila, Laboratorio Idee Lavoratori Per L' Ambiente: "Con questo mezzo madre fuori uso le raccolte di carta e umido nei giorni di lunedì e martedì, soprattutto, andranno in sofferenza". Secondo quanto appreso il mezzo Ama aveva 2 mesi di vita. "Bisogna fare attenzione alla condizione degli autisti. Tra turni massacranti e caldo asfissiante non è facile lavorare così", denunciano da Lila.