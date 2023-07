Incidente sulla Colombo, perde il controllo dell'auto che finisce contro un albero. Un morto e due ferite gravi

Un morto e due ragazze ferite gravemente. È il drammatico bilancio dell'ennesimo terribile incidente avvenuto nella notte a Roma, sulla via Cristoforo Colombo, in direzione centro, all'altezza del palazzo dello sport. L'incidente poco prima delle 4, all'altezza del civico 162 di via Indonesia: qui una giovane di 22 anni alla guida di una Peugeot ha perso il controllo del mezzo, finendo prima contro un palo della luce, finendo poi ribaltata contro un albero, tra la vegetazione.

Terribile la scena che si sono trovati di fronte i soccorritori, allertati dagli automobilisti in transito subito dietro. Per liberare due donne coinvolte nel sinistro si è reso necessario l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco. Nel frattempo un uomo, passeggero e fratello 27enne di una delle due ragazze, per la violenza dell'impatto è finito sbalzato fuori dall'auto: soccorso, purtroppo, dopo una serie di disperati tentativi ne è stato constatato il decesso.

Le due giovani ferite - di 22 e 23 anni - sono state portate entrambe in gravi condizioni rispettivamente al San Camillo e al Sant'Eugenio. Le loro condizioni sarebbero gravi. Sul posto, per i rilievi, gli agenti del VIII gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale e quelli del IX Eur in ausilio per la viabilità.