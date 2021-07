Incidente sulla Colombo, schianto all'alba: un morto e tre feriti gravi

/ Via del Canale della Lingua

Drammatico incidente all'alba di oggi, domenica 11 luglio, sulla via Cristoforo Colombo. Poco dopo le 6 due auto si sono scontrate all'altezza dell'intersezione tra via del Canale della Lingua e via Cristoforo Colombo. A scontrarsi una Ford Ka, condotta da una donna, e una Smart Forfour con a bordo quattro giovani. La carambola innescatasi ha coinvolto anche un terzo veicolo, una Fiat 500, che precedeva la Ford Ka.

Terribile lo schianto. Ad avere la peggio le persone a bordo della Smart, finita contro un albero e, stante al racconto dei testimoni, praticamente distrutta. Una persona a bordo, non ancora identificata, è rimasta uccisa e altre tre sono rimaste gravemente ferite. Portati al Grassi, vista la gravità della situazione, i feriti sono state trasferiti al San Camillo. Illesa invece la donna alla guida della Ford Ka, portata al Grassi per accertamenti. Illeso il conducente della Fiat 500.

Tutta da accertare la dinamica dell'incidente, del quale la polizia locale ha diffuso solo i primi dettagli. In corso gli accertamenti, con la strada chiusa dal X gruppo Mare. Sul posto altre 4 pattuglie che si stanno occupando dei rilievi ma anche della viabilità, in difficoltà visto il traffico domenicale verso il litorale.