Incidente sulla Colombo, auto contro il semaforo dopo uno scontro: due feriti gravi

Entrambe le conducenti, una donna di 40 anni ed una di 45, sono state trasportate in codice rosso in ospedale

Incidente sulla via Cristoforo Colombo, nella giornata di oggi, venerdì 20 agosto, che ha mandato in tilt il traffico verso Roma per tutta la mattinata. Sul posto, a ricostruire la dinamica, una pattuglia del gruppo X Mare della Polizia Locale, intervenuta intorno alle 9.

L'impatto all'altezza di via del Lido di Castelporziano. Coinvolti due veicoli una Fiat 500 ed una Volkswagen Golf. Dopo lo scontro la Volkswagen Golf ha terminato la sua corsa contro un semaforo. Entrambe le conducenti, una donna di 40 anni ed una di 45 sono state trasportate in codice rosso per la dinamica dell'incidente, rispettivamente all'ospedale Sant'Eugenio e al Grassi di Ostia. In corso gli accertamenti circa la dinamica dell'incidente. La strada è stata riaperta intorno alle 12 circa.