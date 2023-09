Incidente a Roma, due pedoni investiti e uccisi sulla Colombo

Drammatico incidente stradale a Roma. Due pedoni sono stati investiti e uccisi da un'auto su via Cristoforo Colombo, all'altezza di via di Malafede. L'incidente è avvenuto all'altezza della Tenuta presidenziale di Castel Porziano, nei pressi di un campeggio, in direzione Eur. L'incidente alle ore 12.50, con l'automobilista che ha investito i due che si è fermato a prestare i primi soccorsi.

Le vittime, dalle prime informazioni raccolte, sarebbero due cittadini stranieri di 59 e 60 anni, si pensa due turisti che nell'impatto sono finiti sbalzati per diversi metri. Sul posto gli agenti del X gruppo Mare e quelli del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi e per la viabilità. Il traffico viene deviato, al momento, sulla corsia laterale.

Il sottopasso caduto nel dimenticatoio

Da anni nel punto dove si è verificato l'incidente è prevista la costruzione di un sottopasso. Si tratta di un'opera prevista dal Piano regolatore ed è anche già finanziata, dai tempi dell’amministrazione Alemanno. Ma da qualche anno sembra caduta nel dimenticatoio. [Qui i dettagli]