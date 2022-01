Incidente ai Colli Portuensi, investita mentre attraversa la strada

È stata trasportata al San Camillo, una donna di 62 anni investita da un uomo al volante di una Hyundai Ioniq, nella mattinata del 3 gennaio in viale dei Colli Portuensi, intorno alle 9 del mattino. Sul posto, sono intervenute, le pattuglie della polizia locale del XII gruppo Monteverde.

Secondo quanto ricostruito, la donna - 62 anni - stava attraversando quando è stata centrata dal 47enne al volante della Hyundai. Da capire se la vittima fosse o meno sulle strisce pedonali, così bisognerà determinare la velocità dell'auto. La 62enne è stata trasportata al San Camillo in codice rosso per dinamica, non è in gravi condizioni. In corso accertamenti sulla dinamica dell'incidente.