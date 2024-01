Claudio Barone, il poliziotto body builder morto in un incidente sulla Roma-Fiumicino

Poliziotto in pensione era una star del body building. Si chiamava Cesare Barone e aveva 61 anni l'uomo morto in sella alla sua moto sulla Roma-Fiumicino nel primo pomeriggio di ieri. Agente in congedo viveva con la famiglia a Torvaianica. La quinta vittima sulle strade di Roma e provincia dall'inizio di questo nuovo anno.

Molto conosciuto nell'ambiente dei body builder, Cesare Barone aveva ottenuto degli importanti risultati a livello nazionale e internazionale. Mr Europa, aveva sfiorato il podio anche in due concorsi di Mr Universo, nel 2008 e 2013. Appassionato di moto ha perso la vita nel pomeriggio del 8 gennaio dopo aver tamponato un'auto sull'autostrada Roma-Fiumicino.

Secondo quanto accertato dagli agenti della polizia stradale intervenuti poco dopo le 14:00 all'altezza del chilometro 16 e 800 dell'A91 Roma-Fiumicino, Claudio Barone era in sella alla sua moto da strada quando - per cause ancora al vaglio - ha perso il controllo della due ruote per schivare una Renault in corsia di sorpasso. Sulla corsia centrale l'impatto con una Fiat Panda.

In condizioni disperate, nonostante un tentativo di rianimarlo da parte del personale del 118 il 61enne è praticamente morto sul colpo. Nel corso del sinistro sono rimasti feriti anche passeggero e conducente della vettura tamponata dalla moto del poliziotto in congedo.