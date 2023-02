Ragazza romana muore in un incidente stradale a Treviso

Una ragazza romana è morta in un incidente stradale in provincia di Treviso. La tragedia nella notte fra domenica e lunedì a Vedelago, comune della provincia trevigiana. Come riporta TrevisoToday il sinistro è avvenuto intorno all'1:30 lungo la Castellana dove una Nissan Micra con quattro persone a bordo è stata tamponata da una Nissan Qashqai. All'interno dell'utilitaria Clara Ammann, 23enne romana, morta sul colpo. Alla guida del suv un 52enne del posto.

Secondo una prima ricostruzione la Micra si sarebbe fermata a bordo strada forse a causa di un guasto meccanico per poi essere tamponata dal Qashqai. Morta sul colpo Clara Ammann, le altre tre persone che si trovavano nell'auto con la ragazza - nata e residente a Roma - sono rimaste tutte ferite. I tre, una 26enne e due ragazzi di 25 e 28 anni, sono quindi stati trasportati in ospedale.

Sul posto per ricostruire la dinamica i carabinieri di Castel Franco Veneto intervenuti sul luogo della tragedia con i vigili del fuoco e il personale del 118.