Scontro tra due auto, feriti marito e moglie

Incidente stradale a Civitavecchia. L'intervento dei vigili del fuoco della caserma Bonifazi intorno alle 9:45 di lunedì 25 luglio su via Terme di Traiano. Ad impattare per cause in via di accertamento due auto, una Fiat Punto ed una Renault Scenic con i pompieri che hanno estratto dalle lamiere della vettura francese due persone che a seguito dell’impatto erano rimaste incastrate nell’autovettura: una coppia di coniugi di 68 anni di nazionalità italiana.

Affidati alle cure del personale del 118 i due sono stati trasportati presso l’ospedale San Polo di Civitavecchia. Incolumi gli occupanti della Fiat Punto. Sul posto per ricostruire la dinamica del sinistro gli agenti della polizia locale di Civitavecchuia.