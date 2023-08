Esce fuori strada con l'auto: estratto dalle lamiere, è grave

Ha perso il controllo dell'auto ed è finito fuori strada. Incidente alle 8 di questa mattina a Civitavecchia, in strada Bagni Sant'Agostino altezza civico 42. Una Renault Twingo con a bordo un ragazzo di nazionalità italiana, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura, rovinando violentemente fuori strada.

Sul posto i vigili del fuoco che una volta arrivati hanno subito cominciato le operazioni di estricazione, rese complicate dalla violenza dell'impatto. Una volta liberato il ragazzo i Vigili del fuoco lo hanno assicurato alle cure del personale sanitario del 118 presente sul posto. Indaga la polizia.