Incidente a Civitavecchia, scooter si scontra con un'auto: gravi due studenti 17enni

Sono in gravi condizioni, ma fortunatamente non in pericolo di vita i due minorenni rimasti coinvolti in un incidente stradale a Civitavecchia, nella serata del 6 gennaio, in via dei Biancospini. I due studenti feriti, un ragazzo e una ragazza di 17 anni, erano a bordo di uno scooter quando, per cause ancora da appurare, si sono scontrati con una Dacia Duster con al volante un uomo di 46 anni.

Il conducente della vettura si è fermato a prestare i primi soccorsi. Sul posto i carabinieri dei Civitavecchia, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica del sinistro, ed il personale del 118. I due studenti sono stati portati all'ospedale San Carlo con diversi traumi e fratture agli arti. Sono ricoverati in codice rosso.