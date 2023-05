Incidente sulla strada provinciale: finisce con l'auto in una scarpata e si ribalta

Ha perso il controllo della vettura per cause in via di accertamento. Finita fuori strada in una scarpata ha terminato la propria corsa ribaltata sulla fiancata del lato guidatore. L'incidente stradale è avvenuto sulla strada provinciale 7B che collega Civitavecchia ad Allumiere, in provincia di Roma.

Sono stati i vigili del fuoco della caserma Bonifazi a intervenire intorno alle 6:30 di martedì 16 maggio sulla Sp7B, nel comune di Civitavecchia. Liberata l'automobilista, rimasta intrappolata nell'abitacolo, la donna è stata affidata al personale del 118 e trasportata dall'ambulanza all'ospedale San Paolo di Civitavecchia.

I caschi rossi hanno invece provveduto a mettere in sicurezza la zona. Resta da accertare la dinamica, che secondo i primi rilievi scientifici non vedrebbe coinvolti altri veicoli.