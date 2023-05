Incidente Ciro Immobile, spunta video sul malfunzionamento del semaforo

Prima spento, poi giallo a intermittenza e poi rosso. Immagini che racconterebbero di un malfunzionamento del luci semaforiche all'incrocio dove è avvenuto lo scontro tra l'auto del capitano della Lazio, Ciro Immobile, e il tram 19, in piazza delle Cinque Giornate, lo scorso 16 aprile. Il video è del 26 aprile alle ore 21 e 42. . Il filmato è stato girato grazie alla dash cam di un tassista.

Quelle immagini sono state acquisite dai vigili urbani che sull'incidente hanno avviato una indagine per accertarne la dinamica. Dal canto suo Roma Mobilità, il 19 aprile, con una nota aveva smentito "nel modo più categorico" qualsiasi malfunzionamento dell'impianto. Nel frattempo, però, in quel video si notano come due autobus dell'Atac provenienti da destra hanno attraversato l'incrocio in questione.

Immobile e il macchinista avevano entrambi dichiarato ai vigili urbani di essere passati col verde. Versioni contrastanti ma che, con questo video, potrebbero avere del fondamento.