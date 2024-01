La perizia sull'incidente di Ciro Immobile: la velocità oltre il limite ha causato lo scontro

Non è possibile stabilire chi tra Ciro Immobile e il conducente del tram sia passato col rosso, ma che il limite di velocità superato dall'attaccante della Lazio abbia contribuito allo scontro sì. È l'esito della perizia formulata sulla dinamica del sinistro che il 16 aprile 2023 vide coinvolti il suv guidato da Immobile e un tram in piazza delle Cinque giornate.

Nell'incidente rimasero feriti, oltre ai due indagati, anche le due figlie di Immobile e diversi passeggeri del tram. Stando a quanto emerso, è stato possibile accertare che il capitano della Lazio viaggiasse a 65 chilometri orari, quindici in più del limite di velocità di 50 in vigore in quel tratto. A Immobile, già accusato di lesioni stradali, andrebbe quindi contestata anche la violazione delle norme stradali.

Secondo la perizia Immobile avrebbe dovuto avere un'andatura inferiore ai 50 chilometri orari per avere il tempo di vedere il tram e di frenare, al netto del colore del semaforo. Insomma, l'andatura avrebbe reso lo scontro inevitabile. Ora la relazione verrà discussa nel contraddittorio delle parti davanti al gip.