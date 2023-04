Ciro Immobile, incidente stradale a Roma: con la sua auto contro un tram

Ciro Immobile, centravanti della Lazio, è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto questa mattina, domenica 16 aprile, in piazza delle cinque giornate in Prati. Il sinistro poco prima delle 8. Immobile, a bordo della sua auto con la famiglia si è scontrato con un tram della linea 19.

L'auto risulta pesantemente danneggiata nella sua parte anteriore. Illeso il calciatore, con altre sette persone - tra quelle a a bordo della sua auto e quelle sul tram - leggermente contuse. Sul posto sono intervenute le ambulanze che hanno portato via dei feriti, comunque non in gravi condizioni.

Nello specifico le figlie del calciatore sono state portate al Bambin Gesù per degli accertamenti, mentre l'autista del tram è stato condotto al Santo Spirito. Altri sono stati portati al Gemelli per degli accertamenti.



In una diretta facebook di AGTW Immobile è stato avvicinato dal giornalista, ma non ha voluto commentare l'accaduto, sostenendo solo che "il tram è passato con il rosso".

Articolo in aggiornamento

Il tram 19 limita servizio a Valle Giulia. Bus sostitutivi tra Valle Giulia e Risorgimento. Deviate su percorsi alternativi le linee 89-490-495 e 590 deviate su percorsi alternativi