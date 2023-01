Automedica si ribalta dopo scontro con altra vettura, grave un uomo

Incidente stradale questa mattina quando una automedica si è ribaltata su un fianco dopo uno scontro con una vettura. Ad avere la peggio l'autista dell'auto adibita a trasporto sangue con il conducente - un 45enne romano - rimasto gravemente ferito e trasportato d'urgenza in ospedale. Il sinistro è avvenuto sabato mattina a Monteverde. Uno scontro nel corso del quale sono rimaste coinvolte altre tre macchine, colpite in seguito al primo urto fra una Panda ed una Yaris.

L'intervento degli agenti del gruppo Monteverde della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 7:00 del 21 gennaio in prossimità del civico 218 della circonvallazione Gianicolense. All'altezza dell'incrocio fra largo Alessandrina Ravizza e via di Monteverde. Qui un'automedica, una Panda, ed una Toyota Yaris - condotta da un 71enne - si sono scontrate per cause ancora in via di accertamento. Nell'urto la Fiat si è ribaltata su un fianco. Da qui la carambola che ha coinvolto altre tre auto: una seconda Panda, una Mini Club Man ed una Chevrolet

Affidato alle cure del personale dell'ambulanza il 45enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo. Svolti i rilievi scientifici starà ora alla polizia locale ricostruire la dinamica dell'incidente stradale.