Incidente a Monteverde: scontro tra auto, vettura si schianta contro semaforo. Tre feriti

Si è schiantata contro un semaforo un'auto coinvolta in un incidente stradale con una seconda vettura. Questa la scena visibile agli automobilisti in transito giovedì sera a Monteverde. Tre le persone rimaste ferite, tutte trasportate in ospedale.

L'intervento degli agenti del XII gruppo Monteverde della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 21:30 del 16 febbraio all'altezza dell'incrocio fra via Ottavio Gasparri e la circonvallazione Gianicolense. Due le vetture coinvolte nel sinistro, una Fiat Panda con a bordo un uomo e una donna e una Punto, con a bordo una terza persona. I tre sono stati trasportati agli ospedali San Camillo e Aurelia Hospital. Nessuno in gravi condizioni.

Svolti i rilievi scientifici, i caschi bianchi stanno terminando gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.