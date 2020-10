Incidente sulla circonvallazione Clodia: auto contro un albero, gravi due donne

Incidente stradale in zona Prati-Trionfale dove due donne sono rimaste ferite e trasportate in ospedale in codice rosso dopo che l'auto nella quale si trovavano ha impattato contro un albero. Il sinistro è avvenuto intorno alle 9:30 di mercoledì mattina sulla circonvallazione Clodia, altezza incrocio con piazzale Maresciallo Giardino e via Novenio Bucchi.

Rimaste incastrate nell'abitacolo di una Opel Agila per estrarre le due donne dalla vettura è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento Monte Mario che con il divaricatore le hanno tirate fuori dall'auto ed affidate alle cure delle ambulanze del 118 che le hanno trasportate in codice rosso una all'ospedale Santo Spirito e l'altra al Policlinico Universitario Agostino Gemelli.

Da accertare con esattezza la dinamica, sul posto per regolare la viabilità e svolgere i rilievi scientifici gli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale.