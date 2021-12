Incidente al Circo Massimo: carambola fra due auto ed un monopattino, 19enne grave in ospedale

Ad avere la peggio è stato il giovane alla guida di un monopattino elettrico coinvolto in una carambola con due auto e trasportato d'urgenza in ospedale per le ferite riportate. L'incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di lunedì al Circo Massimo quando il conducente del mezzo ecologico è rimasto coinvolto in un sinistro con due vetture.

L'intervento degli agenti del I gruppo Centro (ex Trevi) della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 18:30 del 20 dicembre su via del Circo Massimo. All'altezza di largo Ugo La Malfa, poco distante dall'ingresso del roseto comunale, l'incidente che oltre al monopattino ha visto i coinvolte una Suzuki ed una Peugeot. Scaraventato in terra dal suo monopattino il giovane conducente, un 19enne del Bangladesh, è stato poi trasportato d'urgenza dall'ambulanza del 118 all'ospedale San Giovanni Addolorata in codice rosso. Ai caschi bianchi che hanno svolto i rilievi scientifici, il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente.

Ennesimo incidente che ha visto coinvolto un monopattino in cui non si sono registrate vittime che fa tornare alla mente allo scorso martedì 30 novembre quando perse la vita David Guadagno, 48enne di Garbatella morto su via Cristoforo Colombo dopo essere stato travolto da un'auto condotta da una donna di 58 anni.

Prima di lui l'ultima vittima era stata a settembre, in via Chiana al quartiere Trieste. Un mese prima, ad agosto, un 27enne è morto in ospedale dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in monopattino in via Gregorio VII. Prima ancora all'Infernetto, un incidente autonomo: a perdere la vita fu un uomo di 52 anni.