Incidente sul viadotto: auto travolge cinghiale sbucato sulla strada

Un cinghiale sbucato improvvisamente sulla strada che non ha dato la possibilità all'automobilista né di frenare né di evitarlo. Questa la causa di un incidente stradale avvenuto martedì sul viadotto dei Presidenti, a Vigne Nuove. Ad avere la peggio l'ungulato, morto dopo essere stato travolto dalla vettura. Sotto choc la conducente della macchina, che non ha riportato conseguenze fisiche.

L'impatto è avvenuto intorno alle 19:30 di martedì 8 febbraio sul viadotto Giovanni Gronchi, strada ad alta percorrenza che collega la zona di Talenti a Colle Salario attraversando diversi quartiere del III municipio Montesacro.

A colpire il cinghiale una donna alla guida di una Toyota Yaris Hybrid. Travolto il cinghiale, la vettura ha riportato danni alla parte anteriore. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale che hanno rilevato l'incidente.

Cinghiali a Roma

Dunque ancora un incidente stradale causato da un cinghiale sbucato improvvisamente sulla strada nelle aree popolate della città. Ultimo sinistro in ordine cronologico lo scorso 25 gennaio sulla via Portuense, nella zona del Corviale. In quel caso ad avere la peggio fu uno scooterista, costretto alle cure dell'ospedale dopo aver investito un cinghiale all'altezza di via di Ponte Pisano.