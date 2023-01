Incidente a Roma Nord: scooter contro cinghiale, grave 58enne

E' sbucato dal nulla sulla strada presumibilmente dal vicino parco dell'Insugherata non dando tempo allo scooterista di evitarlo. Poi l'impatto. E' grave un uomo rimasto ferito dopo che l'Honda Sh 300 che stava guidando ha travolto un cinghiale sbucato dal nulla. L'incidente stradale è avvenuto giovedì sera a Roma Nord. Ad essere trasportato d'urgenza in ospedale un 58enne romano, residente poco distante dal luogo del sinistro.

L'intervento degli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 23:00 del 12 gennaio sulla via Cassia Nuova. All'altezza dell'interesezione con via Oriolo Romano l'impatto con l'ungulato. Sbalzato dalla sella dello scooter le condizioni del 58enne sono apparse da subito critiche. Affidato alle cure del personale del 118 è stato trasportato in codice rosso al policlinico universitario Agostino Gemelli. Morto invece il cinghiale, con la carcassa dell'animale poi rimossa dalla ditta incaricata.

Morto dopo aver travolto un cinghiale

Dunque ancora un incidente stradale causato dalla presenza dei cinghiali in strada. Sono decine i feriti provocati dalla presenza degli ungulati sulle strade dell'Urbe. Feriti, ma non solo. era infatti il marzo del 2017 quando uno scooterista di 47 anni, Nazzareno Alessandri, perse la vita dopo che lo scooter che stava guidando venne travolto da un cinghiale che sbucò improvvisamente su via dell'Inviolatella Borghese, poco distante da dove si è verificato l'incidente di ieri sera. In quel caso per il 49enne non ci fu nulla da fare, fatale fu per lo scooterista l'impatto fra l'Honda Sh 150 che stava guidando e l'ungulato.

La diffusione dei cinghiali

Nel territorio laziale è stimata la presenza di circa 75 mila cinghiali, buona parte dei quali concentrata nel quadrante nord della Capitale. E’ anche quello dove si è diffusa la peste suina africana i cui primi casi, ad oggi 48 in totale, sono stati segnalati proprio nel parco dell’Insugherata, a poca distanza quindi dal luogo dell’odierno incidente. Il tema del contenimento di questa specie, introdotta in Italia per scopi venatorio e due volte più prolificare della razza nostrana, è un tema ampiamente dibattuto.

Il compito d’istruire i piani di contenimento, affidato agli enti parco della regione Lazio, prevede soprattutto la cattura attraverso il ricorso alle gabbie. Ma è un sistema che non consente di ridurre la pressione che questa specie esercita sull’ecosistema. La regione, attraverso un piano approvato in giunta lo scorso ottobre, ha previso di raddoppiare la quota di abbattimenti, passando così da 25 a 50mila esemplari. Diversi sono invece i numeri che il fenomeno ha su scala nazionale.

Secondo uno studio appena pubblicato dall’Ispra, la popolazione di ungulati si aggira attorno al milione e mezzo di esemplari. Tantissimi.