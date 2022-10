L'invasione dei cinghiali, scooterista travolto dal branco: "Sono un miracolato"

Travolto da un branco di cinghiali sbucati in strada dal nulla. Scaraventato in terra dalla forza dell'urto degli ungulati che lo hanno disarcionato dalla sella della sua Vespa facendolo cadere sull'asfalto. A salvare l'uomo da conseguenze peggiori, lo zaino da calcetto che portava che ha attutito il colpo, lo scooterista stava infatti tornando a casa dopo aver giocato a calcio a 5 con gli amici. Il 45enne è stato refertato in ospedale il giorno successivo con 5 giorni di prognosi. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 20:30 di venerdì 7 ottobre all'altezza del civico 188 di via di Casal Boccone. Sul posto per accertare l'accaduto sono poi intervenuti gli agenti del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale.

Vittima Carmine Rosciano, colpito dall'animale e rimasto lievemente ferito mentre percorreva la zona di Parco Talenti, nel quadrante nord est della Capitale. Una serata di apprensione quella del 45enne, che l'uomo ha raccontato al nostro giornale al fine di sensibilizzare gli organi competenti a trovare una soluzione all'invasione nella Capitale da parte dei cinghiali.

A raccontare quanto accaduto lo stesso scooterista: "Stavo tornando a casa nella zona di Porta di Roma. Era già buio quando su via di Casal Boccone mi è sbucato davanti un branco di una decina di cinghiali". Impossibilitato a fermarsi per evitare l'impatto "sono stato colpito sulla parte laterale dello scudo da uno degli animali". Poi la caduta in terra con la Vespa scivolata sull'asfalto. "Ho sbattuto la testa in terra, il casco che indossavo per fortuna ha evitato conseguenze peggiori".

A salvare Carmine Rosciano lo zaino con i panni del calcetto e della doccia e la giacca anti vento che indossava. Oltre al fatto di viaggiare ad una velocità bassa. "Mi ha soccorso per prima una automobilista che viaggiava dietro di me ed ha assistito alla scena. Poi ha chiamato i soccorritori ed ha fornito la sua testimonianza alla polizia locale".

Branco di cinghiali che, attraversando "ha colpito anche un taxi che transitava sulla carreggiata opposta di via di Casal Boccone. Gli hanno rotto il paraurti ed il parafango", racconta ancora il 45enne residente nella zona di Casale Nei - Porta di Roma, sempre nel territorio del III municipio Montesacro.

"Per fortuna ho riportato solo delle lievi escoriazioni. Ma sono un miracolato. Se fossi andato più veloce probabilmente le cose sarebbero andate peggio. Nella sfortuna sono stato fortunato". Recatosi autonomamente all'ospedale Sandro Pertini la mattina dell'8 ottobre, lo scooterista è stato refertato con cinque giorni di prognosi.

"Siamo arrabbiati e preoccupati per questa invasione di cinghiali - conclude Carmine Rosciano -. Oramai hanno invaso le nostre strade con tutti i pericoli e le insidue che questo comporta. Una situazione insostenibile, pericolosa per l'incolumità di tutti i cittadini. Voglio raccontare quanto accaduto per sensibilizzare ancora una volta gli organi competenti a risolvere questo problema prima che ci scappi un'altra vittima come già accaduto in passato".