Incidente a Cinecittà Est: mezzo Ama ribaltato in strada

Un mezzo dell'Ama ribaltato su un fianco poco distante da un bus Atac. Questa l'immagine visibile agli automobilisti in transito intorno alle 8:30 di venerdì mattina nell'area di Cinecittà Est dove la Polizia Locale è poi intervenuta per un incidente stradale.

In particolare il sinistro, avvenuto per causa ancora al vaglio dei 'caschi bianchi', è avvenuto su viale Antonio Ciamarra. All'altezza del via del Fosso di Torre Maura la conducente dello 'squaletto' dell'Azienda dei rifiuti romana avrebbe perso il controllo del mezzo terminando la propria corsa ribaltata su un fianco con il bus della linea 047 in transito riuscito ad evitare l'impatto.

Allertati i soccorsi sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del VI Gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Ad avere la peggio la conducente del mezzo Ama, rimasta lievemente ferita e medicata sul posto dal personale del 118.

Inevitabili le ripercussioni al traffico sia per la presenza dei mezzi in strada che per la dispersione di olio sulla carreggiata. Terminati gli accertamenti e sistemata la seppiolite da altro personale Ama intervenuto sul posto, la circolazione stradale è tornata progressivamente alla normalità.