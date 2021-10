Incidente sulla Casilina: gruppo di ciclisti travolto da un furgone, tre feriti

Sono stati travolti da un furgone mentre procedevano in gruppo sulla Casilina. Un giro in bici tra il Sud della Provincia di Roma e la Ciociaria che per poco non si è trasformato in una tragedia. L'incidete stradale verso le 11:00 di stamattina, mercoledì 13 ottobre, quando un gruppetto di pedalatori è stato preso in pieno da un furgone all’altezza del ponte dell’Autostrada subito dopo il Magazzino Monterosso, su via Casilina in territorio del comune di Segni, in provincia di Roma.

Come riporta FrosinoneToday, nello scontro due uomini hanno riportato le ferite più serie e per loro è stato necessario il trasferimento in ambulanza al vicino ospedale di Colleferro. Mentre il terzo, fortunatamente, ha riportato ferite più lievi. Sul posto per i rilievi di legge e per regolamentare il traffico i carabinieri della Compagnia di Colleferro che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.