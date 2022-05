Ciclista travolto da carro attrezzi pirata, è grave. La moglie: "Chi ha visto, chiami la polizia"

"Chi ha visto qualcosa, chiami me o la polizia. Lo devo a Fabrizio". Le parole, nonostante la voce rossa sono di Elisa Ferracioli, moglie di Fabrizio, l'uomo di 57 anni centrato sulla Aurelia mentre era a bordo della sua bicicletta, dal parabrezza di un'auto che si sarebbe staccato da un carro attrezzi che procedeva in direzione contraria.

Una dinamica al vaglio della polizia di Civitavecchia. Di certo c'è che Fabrizio è stato portato con urgenza in ospedale, a Roma. L'uomo lotta tra la vita e la morte al Gemelli, dov'è ricoverato nel reparto di rianimazione. "Non ha ancora ripreso conoscenza - racconta Elisa a RomaToday - , e le prossime 72 ore saranno decisive".

"Fabrizio è un ciclista amatoriale, ma sa portare la bici. Aveva fatto recentemente anche la Rieti-Foligno, era stato sul palco del Giro d'Italia. Sa pedalare bene ed è rispettoso di tutti. Chiediamo a chiunque altro abbia visto qualcosa di farsi avanti. Vogliamo rintracciare il conducente di quel carro attrezzi", ha sottolineato Elisa aggiungendo che "tanti gruppi di ciclisti ci stanno supportando. Ringrazio tutti per i messaggi di affetto, meno chi denigra e insulta sui social, pure sotto i post dei miei appelli, i ciclisti".

Secondo un prima ricostruzione, ancora al vaglio di chi indaga, Fabrizio lo scorso 24 maggio lungo la via Aurelia, verso Cerveteri, sarebbe stato colpito dal parabrezza di un'auto. A centrarlo il vetro anteriore di un veicolo trainato da un carro attrezzi che procedeva in direzione Ladispoli e che si è improvvisamente staccato, colpendolo in pieno.

Il conducente del carro attrezzi, non si è fermato. "Vi prego di contattarmi oppure di rivolgervi direttamente la Polizia di Civitavecchia allo 0766 588539 incaricata delle indagini", l'appello di Elisa.

