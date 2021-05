Ciclabile Gregorio VII: apre sportello dell'auto e colpisce una ciclista, 45enne finisce in ospedale

Sul posto per accertare l'accaduto la polizia locale di Roma Capitale

/ Via Gregorio VII, 525

Centrata dallo sportello di un'auto ferma al distributore mentre transitava in sella alla sua bicicletta. A rimanere ferita una ciclista. L'incidente nella serata di giovedì in via di Gregorio VII, altezza civico 525.

L'intervento degli agenti del XIII Gruppo Aurelio intorno alle 22:30 del 20 maggio. Secondo gli accertamenti svolti sul posto dai 'caschi bianchi', l'auto, una Renault Clio, era ferma in un'area per rifornimento carburante di via Gregorio VII quando il conducente nell'aprire sportello del veicolo ha colpito la bici che passava rasente all'area di servizio.

A bordo della due ruote una donna 45enne di nazionalità iraniana che è rimasta ferita non gravemente e trasportata all'ospedale San Camillo per le cure del caso. La donna è stata poi dimessa venerdì mattina con referto di 15 giorni. A bordo dell'auto un uomo italiano di 55 anni ascoltato poi dagli agenti.