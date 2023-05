Precipita con la bici in un canale profondo 5 metri, grave un ciclista

Lo hanno trovato all'interno di un canale dove è caduto dopo un volo di diversi metri. È grave un ciclista soccorso giovedì mattina nella zona degli Stagni di Ostia, sul litorale romano.

Sono stati i vigili del fuoco di Ostia, con la squadra 13A, a intervenire dopo richiesta della sala operativa per soccorrere una persona caduta in un fosso fra via dei Pescatori e via del Fosso di Dragoncello, nel X municipio Mare.

Arrivati sul posto i caschi rossi hanno effettuato delle manovre per il recupero in sicurezza del ciclista, caduto accidentalmente in un canale profondo circa 5 metri. Il ciclista è stato affidato alle cure del 118 con l'ambulanza che lo ha poi trasportato in codice rosso all’ospedale Grassi per ulteriori accertamenti.