Ubriaco alla guida investe un ciclista con l'auto

Ubriaco alla guida ha investito un ciclista. L’automobilista ha poi rischiato di essere picchiato da alcuni passanti che hanno assistito al sinistro prima di essere salvato dagli agenti della municipale. L'incidente stradale è avvenuto domenica pomeriggio a Ciampino. L'intervento dei caschi bianchi di Ciampino alle prime ore del pomeriggio di domenica 17 luglio in via Mura dei Francesi quando il conducente di un veicolo ha causato un incidente stradale ai danni di un ciclista che, solo per fortuna, non ha riportato danni fisici.

Immediatamente giunti sul posto ai due vice commissari della polizia locale della cittadina aeroportualei non è servito molto per “percepire” lo stato di alterazione da alcol del conducente della vettura. Sottoposto agli esami di rito presso il comando, il risultato delle prove ha fugato qualsiasi dubbio, accertando un tasso alcolemico superiore di oltre 3 volte rispetto a quanto previsto dalla legge (0,5 g/l).

Il risultato, tra l’altro, ha trovato conferma per entrambe le prove effettuate con l’etilometro. Oltre al ritiro immediato della patente di guida è seguito il sequestro del veicolo di proprietà del conducente che è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

Relativamente ai rilievi del sinistro stradale, eseguiti dalla pattuglia infortunistica, gli stessi hanno permesso di ricostruire esattamente la dinamica che non ha comportato particolari conseguenze fisiche per l’altra parte coinvolta.

Da rilevare, inoltre, che l’immediato intervento degli ufficiali ed agenti del comando ha consentito di dirimere la lite immediatamente nata subito dopo l’incidente che ha visto coinvolti anche altri cittadini intervenuti. Al vaglio degli investigatori l’acquisizione di ulteriori fonti di prova tese ad accertare eventuali ed ulteriori reati.