Ciampino: ancora un incidente alla rotatoria di via Doganale, grave scooterista

E' rimasto gravemente ferito per poi essere trasportato in ospedale. Ennesimo incidente stradale alla rotatoria di via Doganale a Ciampino. Il sinistro intorno alle 13:00 di oggi, giovedì 28 ottobre, ha visto coinvolto uno scooterista ricoverato d’urgenza presso il nosocomio dei Castelli Romani.

Lo scooterista, un 45enne residente a Genzano, a bordo di un Silver Wing 400, percorrendo la strada provinciale di via Doganale direzione Ciampino, così come tristemente già accaduto in diverse occasioni, per cause imprecisate ed in corso di accertamento, perdeva il controllo del mezzo ed andava ad impattare contro la rotatoria. L’infortunato, una volta stabilizzato dal personale sanitario, è stato trasportato all’Ospedale dei Castelli Romani per ricevere le cure necessarie a seguito dei diversi traumi ortopedici.

Il luogo dell’incidente già teatro, purtroppo, di gravissimi sinistri anche mortali, è stato ispezionato palmo a palmo dalla pattuglia infortunistica del Comando della Polizia Locale di Ciampino al fine di verificare la presenza di eventuali elementi (tipo brecciolino, ecc.) che possono avere contribuito al verificarsi del grave evento. Le attività sul posto, dirette e coordinate dal Vice Comandante Gianni Iorio, si sono concluse con la bonifica integrale del tratto di strada interessato su cui si erano riversati i diversi liquidi dello scooter rendendo l’asfalto non più sicuro.

Nei prossimi giorni sarà elaborata specifica relazione tecnica per l’individuazione delle azioni necessarie volte a ridurre il rischio di incidenti nell’area interessata.