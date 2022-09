Studentessa investita da un'auto all'uscita da scuola: è grave

Incidente intorno alle 13 di giovedì 15 settembre in via dei Laghi, all'altezza del sottopasso di via Acquacetosa, nel comune di Ciampino. Una studentessa, una liceale di 18 anni, è stata travolta mentre stava attraversando la strada all'uscita da scuola: a centrare la ragazza è stata una persona al volante di una Smart Forfour e che viaggiava in direzione dei Castelli.

La giovane è stata soccorsa dal personale medico e portata in eliambulanza in codice rosso al policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma. Gravi anche le ripercussioni sulla circolazione locale: la strada è stata provvisoriamente chiusa al transito. Via dei Laghi, dopo la chiusura e le deviazioni locali ed i rilievi della polizia locale di Ciampino è stata riaperta al transito verso le 14:30.