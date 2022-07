Chiara Costantini, la 42enne morta sulla Pontina mentre si stava recando a lavoro dopo un weekend al mare

Due comunità in lutto: Genzano di Roma e Ciampino. Si chiamava Chiara Costantini la donna vittima di un incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di lunedì 25 luglio sulla via Pontina Vecchia, fra Ardea e Pomezia. Si stava recando a lavoro al comune di Ciampino dopo aver trascorso il weekend al mare. La tragedia intorno alle 7:00 quando lo scooter su quale viaggiava la 42enne si è scontrato con un'auto. Un impatto fatale per la scooterista, deceduta prima di poter essere trasportata in ospedale con l'eliambulanza richiesta sul posto.

Appresa la notizia è stata la stessa amministrazione di Ciampino a ricordare la donna: "È da poco pervenuta la tragica notizia della morte di Chiara Costantini, dipendente della società partecipata Asp per conto della ditta esterna Eramus, a causa di un incidente d’auto. La sindaca Emanuela Colella, l’Amministrazione comunale e tutti i colleghi del Comune di Ciampino esprimono la vicinanza alla famiglia e gli affetti per la perdita improvvisa". "Desidero esprimere il più sincero cordoglio – commenta la Sindaca Colella – per l’improvvisa scomparsa di Chiara Costantini. Giungano a tutti i suoi affetti le nostre più sentite condoglianze".

Residente a Genzano di Roma Chiara Costantini si trovava in sella ad uno scooter Beverly Piaggio 250. Da via Ennio Strampelli la donna ha quindi preso via Pontina Vecchia in direzione Roma, ma è stata colpita da una Opel Agila che procedeva nella stessa direzione di marcia. Fatale l'impato fra il due ruote e la vettura, che non ha lasciato scampo alla donna.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto gli agenti della polizia municipale di Ardea, coordinati dalla procura di Velletri. Sequestrati i veicoli coinvolti nell'incidente, il conducente della Opel Agila, un 60enne di Ardea, è stato denunciato per omicidio stradale.

"Apprendiamo solo ora della tragica notizia - scrive l'ex sindaca del comune aeroportuale Daniela Ballico -. Non sapevamo nulla durante il Consiglio Comunale di questa mattina. Un fatale incidente stradale spezza la vita ad una giovane donna dipendente di una società che lavorava per la nostra ASP tributi del Comune di Ciampino. Inviamo le più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia".