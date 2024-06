La strage infinita sulle strade di Roma: 4 morti in due giorni. Chi sono le vittime

Sessantasei morti nel 2024 sulle strade di Roma e provincia. Quattro le vittime in due giorni tra la Capitale, Ardea e Lariano. Un bilancio drammatico che racconta come, tra domenica e lunedì, hanno perso la vita due pedoni, un automobilista e uno scooterista. In caso, per altro, si lavora ancora per cercare il pirata della strada che ha investito e ucciso una donna. Andiamo con ordine.

Lo studente Erasmus travolto e ucciso

La terribile due giorni si è aperta con la morte di Andres Garcia Blanco. Alle cinque di domenica mattina il 20enne spagnolo è stato travolto e ucciso a Capannelle. Il giovane, studente Erasmus, è stato investito dalla 500 guidata da un 22enne romano in via Appia Nuova, dopo essere uscito da una discoteca.

Lo scontro è avvenuto su via Appia Nuova, all'altezza di via Pizzo di Calabria. I vigili urbani sono in attesa dei riscontri su alcoltest e drugtest del conducente dell'utilitaria, ancora non noti, che si è subito fermato per soccorrere la vittima.

Scontro tra tre auto: un morto

Nel pomeriggio di domenica, invece, ha perso la vita Vincenzo Dorascenzi, 86 anni e residente a Paliano, che stava tornando a casa a bordo della sua Fiat Panda. L'anziano, per cause che sono al vaglio dei carabinieri, si è scontrato con Jeep Renegade che trasportava una famiglia. Nella carambola è rimasta coinvolta anche una Mercedes con a bordo due persone.

In seguito allo scontro, la Panda di Dorascenzi è salita sulla Jeep. Paliano si è listata a lutto per Dorascenzi. "Persona gentile e cordiale sempre sorridente e disponibile. Il cielo ha guadagnato un nuovo angelo, la terra ha perso una persona meravigliosa. Buon viaggio lassù tra le stelle, carissimo Vincenzo", il messaggio su Facebook di Fabrizio, un amico.

Stefano morto contro scontro con un cinghiale

Nella serata di domenica, la terza vittima. Si tratta di Stefano Violati, 58 anni che è andato a sbattere contro un cinghiale con il suo scooter in via di Santa Cornelia, zona Cassia, a pochi metri dalla sua abitazione. L'ungulato è morto sul colpo, mentre Violati è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Sant'Andrea, dove nelle ore successive è deceduto.

Sul posto per gli accertamenti sono intervenuti i vigili del gruppo Cassia. L'uomo era il figlio di Fabrizio Violati, l'ex re delle acque minerali, a capo fino al 1987 delle aziende Sangemini e Ferrarelle. Sono tuttora in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Uccisa da pirata della strada

All'alba di lunedì, invece, è morta Anna Todaro. La pensionata, 84 anni, stava attraversando la strada sul lungotevere degli Ardeatini, ad Ardea, verso le cinque del mattino, quando è stata travolta sulle strisce pedonali da un'auto. Il pirata della strada al volante, dopo averla centrata, ha proseguito la sua corsa senza fermarsi.

Todaro è morta praticamente sul colpo. I carabinieri della compagnia di Anzio e di Ardea sono al lavoro per rintracciare l'automobilista. Sul luogo dell'incidente è stato trovato uno specchietto. Una volta individuato sarà denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso.