Il ventenne dei 'TheBorderline' indagato per l'omicidio stradale del piccolo Manuel

Matteo Di Pietro, 20 anni del gruppo di youtuber dei 'TheBorderline', è indagato per l'omicidio stradale che ha causato la morte di Manuel Proietti, il bimbo di soli 5 anni travolto mentre era in auto con sua mamma Elena Uccello, 29 anni, e con la sorellina di soli 3 anni, entrambe ferite. Secondo le prime indagini della polizia locale di Roma Capitale, coordinate dalla procura, era lui alla guida del suv Lamborghini Urus coinvolto nell'indicente di via Macchia Saponara, tra via Aristonico di Alessandria e via Archelao di Milato, a Casal Palocco. Di Pietro è risultato anche positivo ai cannabinoidi.

Non sono invece al momento iscritti nel registro degli indagati gli altri quattro che si trovavano nella vettura. Le indagini, tuttavia, proseguono e nei loro confronti potrebbe essere contestato il concorso di colpa nel caso in cui venisse accertato, che nelle fasi precedenti allo schianto, stessero girando un video da postare sui social per una 'sfida' online, magari incitando il ragazzo alla guida.

Le indagini

I magistrati coordinati dai pm del gruppo del procuratore aggiunto Michele Prestipino nelle prossime ore affideranno una consulenza tecnica per accertare a che velocità stesse viaggiando il suv, mentre gli agenti della polizia locale sono al lavoro sui cellulari dei cinque giovani presenti al momento dello schianto. I cinque, dopo aver affittato l'auto, si sono messi alla guida, alternandosi. La sfida che avevano promosso anche in alcune storie pubblicate su Instagram e poi rimosse, consisteva nello stare 50 ore al volante, a turno, prima uno e poi un altro e poi un altro ancora.

La dinamica da ricostruire

Non solo. Chi indaga dovrà determinare anche la dinamica del sinistro. La posizione delle auto, per come si sono fermate, fa sorgere qualche dubbio che va risolto. Al momento la polizia locale preferisce non sbilanciarsi e la perizia voluta dalla procura aiuterà. Da quanto appreso, Elena Uccello aveva appena ripreso Manuel e l'altra figlia di tre anni dall'asilo. Manuel sedeva sul seggiolino di sicurezza accanto alla madre mentre la sorellina era dietro sulla Smart a quattro porte che percorreva via di Macchia Saponara. Come detto, l'impatto c'è stato proprio sul lato dov'era Manuel.

La sorellina sta meglio

Proprio oggi è comunque arrivata una buona notizie. È stata dimessa dall'ospedale la sorella di Manuel. A prendere la piccola che era ricoverata al Bambino Gesù la nonna che l'ha riportata a casa. La mamma invece è ancora ricoverata al Sant'Eugenio in stato di shock. Illesi i giovani all'interno della Lamborghini.

Il ricordo per Manuel Proietti

Nel frattempo in tanti si sono recati sul luogo della tragedia per ricordare Manuel Proietti. Sul marciapiede, dove ancora ci sono pezzi di carrozzeria blu della Lamborghini, un ragazzo porta un mazzo di fiori ai piedi di un albero, dove ci sono altri fiori, un pupazzo verde e una girandola arcobaleno. Diverse persone si fermano, alcuni dicono una breve preghiera. Fiori, peluche e girandole colorate, sono state deposti. "Piccolo angelo sei volato in cielo troppo presto. Proteggi da lassù la tua mamma e la tua sorellina", si legge in uno dei tanti bigliettini, lasciato accanto a un girasole.

Secondo quanto raccontato da diversi residenti, il gruppo dei 'TheBorderline' da due giorni si aggirava per il quartiere filmandosi per le strade. Erano già sullo stesso veicolo.

"Ero in casa quando ho sentito un botto terrificante e sono uscita, in pochi minuti è accorsa molta gente e c'era un ragazzo che prestava i primi soccorsi al bambino, provando a fargli la respirazione bocca a bocca. Non riuscivo ad avvicinarmi perché era una scena raccapricciante", ha raccontato ad Ansa Lucia, una donna di 50 anni che abita a pochi metri da dove c'è stato l'incidente.