Due pedoni morti in poche ore a Roma, dall'inizio dell'anno una vittima della strada ogni tre giorni

Un morto ogni tre giorni. Sono 56 i morti sulle strade di Roma e provincia in 152 giorni. Un bilancio provvisorio delle vittime di incidenti stradali del 2024 che non comprende i feriti poi deceduti in ospedali. Le ultime due persone che hanno perso la vita erano due pedoni, Francesco Messineo e Stefano Cicconi. Entrambi accomunati da un drammatico destino.

Sono otto le persone investite che sono decedute da inizio anno. Sette, invece, sono gli incidenti mortali nel solo mese di maggio. Un bilancio che va sempre più ad aggravarsi. Stando ai dati del 2023, furono 188 i morti a Roma e provincia. Nella sola Capitale, l'anno scorso, si registrarono 11.900 incidenti su strade urbane con 126 morti, e quasi 15000 feriti.

Cellulare sequestrato

Nel frattempo la polizia locale è al lavoro per ricostruire gli ultimi due incidenti mortali avvenuti nelle ultime ore a Roma. Francesco Messineo è stato investito da una ragazza di 19 anni che era al volante di una Volkswagen Up. Aveva 65 anni. Con lui è stato centrato, in via Suor Maria Mazzarello, all'altezza civico 13, anche un cittadino romeno di 51 anni.

L'incidente è avvenuto alle 23 circa di venerdì. Di Colleverde, Messineo era in zona Appio Tuscolano davanti al pub. Aveva passato la serata con degli amici. Poi quattro chiacchiere prima di tornare a casa. La giovane al volante della Up, però, lo ha travolto e ucciso proprio in quei frangenti.

Alla 19enne, sottoposta all’alcoltest e al drugtest, è stato sequestrato lo smartphone. Il sospetto è che corresse troppo in quella strada stretta e che abbia perso il controllo della vettura perché parlava o chattava. Nelle prossime ore potrebbe essere indagata per omicidio stradale e lesioni.

Stefano Cicconi ucciso dalla moglie

Sabato pomeriggio un'altra tragedia, quella nel parcheggio del santuario in via Laurentina. Stefano Cicconi, 73 anni, è morto investito dalla Fiat 600 guidata dalla moglie di 72 anni.

Per estrarre la vittima sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Bisognerà capire se Cicconi, che era andato a messa con la moglie, sia prima caduto e poi sia stato investito o se sia stato direttamente investito dalla donna. Al vaglio degli investigatori anche eventuali telecamere di videosorveglianza.

Maggio di sangue

Il mese di maggio si era aperto con l'incidente sulla via Prenestina dove Alessio Passeri, un ragazzo di 26 anni. La Citroen C1 che guidava è uscita di strada, finendo la propria corsa contro un semaforo all'altezza del civico 82 di viale di Torre Maura. Poi la morte di Alessio Benvenuti, di giovedì 9 maggio.

In sella al suo scooter Yamaha, si è scontrato con una Fiat 500 guidata da un 29enne. Benvenuti aveva 37 anni. Il giorno precedente, un uomo è stato investito e ucciso sulla via del Mare, all'altezza del semaforo di Tor di Valle. A centrarlo, un furgone Volkswagen Transporter che viaggiava in direzione Ostia.

Un altro pedone, un ragazzo di 20 anni, è morto martedì 7 maggio: Jacopo Cirillo, uno studente fuori sede investito da una Renault Twingo lungo la via Casilina. A Ciampino, lo scorso 12 maggio, Adriano Fatichenti è stato schiacciato dalla sua stessa auto contro un muretto. Un dramma, costato la vita a un uomo di 78 anni.