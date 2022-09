Charlotte Mannarino muore a 24 anni in un incidente stradale

E' morta in ospedale dove era stata trasportata d'urgenza in condizioni gravissime. Non ce l'ha fatta Charlotte Mannarino, la ragazza di 24 anni rimasta coinvolta in un incidente stradale domenica mattina su via Pratica di Mare, fra Pomezia ed Ardea, nella provincia sud di Roma.

Charlotte Mannarino era stata trasportata d'urgenza all'ospedale Sant'Anna di Pomezia e poi trasferita con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma dopo che l'auto che stava conducendo nella mattinata di domenica 4 settembre è finita contro un palo, con la vettura che si è poi ribaltata. Da subito in condizioni gravi la ragazza è deceduta nel nosocomio romano.

Ventiquattro anni, residente nel quartiere Nuova Florida ad Ardea, Charlotte Mannarino aveva frequentato il liceo statale artistico e linguistico Pablo Picasso di Pomezia. Nata e cresciuta nel comune del litorale sud laziale, era amante degli animali e sognava di diventare istruttore cinofilo.

Svolti i rilievi scientifici, starà ora agli agenti della polizia locale di Ardea intervenuti sul posto ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale in cui ha perso la vita Charlotte Mannarino.