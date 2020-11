Perde controllo dello scooter e finisce contro un muro: morto operaio 57enne

Ha perso il controllo del suo scooter Honda Sh finendo contro un muro. Cesidio Mari, operaio di 57 anni, è morto sul colpo a causa di un incidente stradale avvenuto al chilometro 18 di via Maremmana Inferiore, nel pomeriggio di lunedì 2 novembre. Sul posto i carabinieri della stazione di Marcellina e il personale medico del 118.

Cesidio Mari, secondo i primi riscontri, viaggiava in sella al suo scooter in direzione Guidonia, dove viveva, quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo dell'Honda Sh schiantandosi contro un muro: l'impatto è stato fatale. Inutili soccorsi.

I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente mortale e hanno sequestrato lo scooter così come da paressi. La salma è stata trasferita al Verano a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.