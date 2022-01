Incidente a Cesano: auto sfonda muretto e si ribalta dopo scontro con altra vettura

A chiamare i soccorritori sono stati i residenti richiamati dal boato causato dallo scontro. L'incidente stradale è avvenuto nella serata di giovedì a Cesano, dove un'auto ha distrutto un muretto di cinta terminando la propria corsa ribaltata su un fianco dopo aver impattato contro un'altra vettura.

Lo scontro intorno alle 22:00 all'altezza dell'incrocio fra via di Baccanello e via Colle Febbraro. Intervenuti sul posto i soccorritori hanno accertato un violento impatto fra una Dacia Duster (finita poi contro il muretto) ed una Toyota Aygo. Tre i feriti, un uomo ed una donna, trasportatti in condizioni gravi dalle ambulanze del 118 agli ospedali Sant'Andrea, Villa San Pietro e Padre Pio di Bracciano.

Una dinamica ancora da chiarire, sulla quale stanno terminando gli accertamenti gli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale intervenuti nel quadrante di Roma Nord dove hanno poi eseguito i rilievi scientifici.