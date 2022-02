Incidente stradale a Cerveteri: muore un motociclista di 36 anni

È un 36enne di Cerveteri la vittima dell'incidente stradale che si è verificato nella tarda mattinata di domenica 6 febbraio lungo la via del Sasso, in località Cerveteri, all'altezza di via della Spiga. La vittima, a bordo di una moto modello Honda Cbr, poco dopo le 11.30 si è scontrata con un'auto - una Toyota Yaris - condotta da un 77enne di Bracciano ed a causa dell'impatto è finito sbalzato sull'asfalto.

Un volo terribile che ha causato diversi traumi al 36enne. Le sue condizioni sono apparse da subito gravi, tanto che i primi soccorritori hanno allertato l'eliambulanza per provare a salvargli la vita. Tentativi vani perché ancora prima dell'atterraggio del mezzo di soccorso, l'uomo è morto.

Sul posto gli agenti della polizia locale di Cerveteri e i carabinieri in ausilio.

La vittima si chiamava Jacopo Rinaldi, ed era un professionista molto stimato in tutta la cittadina del litorale a nord di Roma. Sotto choc l'intera comunità: sui gruppi facebook del territorio tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia.