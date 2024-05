Ha incidente in moto durante una gita e finisce in un fossato, elitrasportato in ospedale: è grave

Ha perso il controllo della moto durante una gita in una strada sterrata di montagna a Cervara di Roma. Finito in un fossato, per soccorrerlo c'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco della squadra 14/A di Subiaco e l'elicottero VF Drago 140 con a bordo il personale elisoccorritore.

L'uomo era uscito con altri motociclisti che hanno dato l'allarme. Una volta individuato il ferito, il personale è stato calato sul luogo dell'incidente e dopo averlo imbragato sulla barella è stato vericellato ed elitrasportato in località Campaegli, dove ad attenderlo c'erano i sanitari del 118 con il personale VF di Subiaco ed i carabinieri. La persona è stata poi trasferita in ospedale.