Centocelle: auto ribaltata dopo scontro con altra vettura, feriti due ragazzi

Ha finito la propria corsa ribaltata su un fianco dopo l'impatto con un'altra vettura. L'incidente stradale è avvenuto stanotte a Centocelle dove sono rimasti feriti due giovani, un ragazzo ed una ragazza. L'intervento degli agenti del V Gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale poco dopo l'1:00 del 9 settembre in via delle Petunie, altezza incrocio con via dei Gerani.

Due i mezzi coinvolti, una Fiat Panda ed una Mercedes Classe A. Ad avere la peggio conducente e passeggero della vettura tedesca, finita ribaltata in seguito all'urto con l'altra macchina.

Lievemente ferita la passeggera, una ragazza romena di 16 anni, trasportata dall'ambulanza al Policlinico Umberto I. Più grave il 19enne romano che si trovava alla guida, portato dal 118 all'ospedale San Giovanni. Illeso il 18enne che condiuceva la Panda. Da una prima ricostruzione degli agenti intervenuti per i rilievi, si tratterebbe di uno scontro frontale/laterale.