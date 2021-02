Incidente in viale Newton: cavallo in strada viene investito ed ucciso da automobilista

Si è trovato davanti un cavallo mentre percorreva viale Isacco Newton. Un impatto inevitabile per un automobilista che ha poi travolto l'animale, morto in seguito all'investimento. L'insolito incidente stradale è avvenuto all'alba di giovedì 11 febbraio fra le zona del Trullo e dei Colli Portuensi.

L'intervento delle pattuglie del XII Gruppo Monteverde e dell'XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale intorno alle 5:00 su viale Newton, 400 metri prima dello svincolo per l'A91 Roma-Fiumicino, direzione Eur.

Arrivati sul posto i 'caschi bianchi' hanno trovato una Volkswagen Golf alla cui guida c'era un uomo di 55 anni ed il cavallo che aveva investito. Ad avere la peggio il quadrupede, trovato già morto. Illeso l'automobilista.

Sono tuttora in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e la provenienza dell'animale. I fatti hanno trovato il commento di Marco Palma, rappresentante di Fratelli d'Italia al Municipio XI Arvalia: "A volte solo per un caso non è accaduto qualcosa di grave. Ieri, ad esempio, un gregge era pericolosamente al libero pascolo. Ma è da anni che denunciamo insieme ai residenti la necessità di predisporre un sistema di recinzione a ridosso di viale Isacco Newton ma, a quanto pare, non abbiamo toccato le giuste corde”.

“Ora - conclude Palma - ci penserà la magistratura, poiché è chiaro che con l’incidente accaduto all’alba di stamattina tutte le responsabilità verranno individuate. Mi auguro che l’investitore sia in buone condizioni".