Bimbo in bici investito da un bus, interviene l'eliambulanza

Incidente stradale a Castelverde dove un bimbo in bicicletta è stato investito da un bus della Roma Tpl. E' accaduto mercoledì pomeriggio. Finito sotto il mezzo pubblico, il minorenne è stato elitrasportato in ospedale in codice rosso.

In particolare il sinistro si è verificato in largo Montenerodomo intorno alle 17:30 del 23 settembre. Investito dal bus della linea 042 il bimbo di 9 anni è rimasto incastrato con la sua bici sotto il mezzo pubblico. Intervenuto l'elisoccorso il piccolo è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedele Bambino Gesù, non sarebbe in pericolo di vita.

Le urla del piccolo hanno inoltre attirato diversi residenti presenti in quel momento nella piazzetta del quartiere della periferia est della Capitale con attimi di tensione che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto per ricostruire la dinamica e svolgere i rilievi scientifici gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Illeso il conducente del bus Roma Tpl, accompagnato al Policlinico Tor Vergata per essere sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito.