Incidente sul raccordo, tamponamento tra 5 auto sotto la galleria della Cassia: due feriti

Avrebbe potuto avere conseguenze decisamente peggiori l'incidente che si è verificato poco dopo le 13 sul raccordo, all'interno della galleria Cassia interna. Cinque auto, per cause ancora in corso d'accertamento, sono rimaste coinvolte in uno scontro. Un maxi tamponamento che ha visto una vettura girarsi su stessa e altre due non riuscire a frenare.

Una situazione di pericolo che ha provocato due feriti. Sul posto sono intervenute due ambulanze, il personale Anas e gli agenti della polizia stradale. Secondo quanto si apprende è stato disposto il transito sulla sola corsia d'emergenza, con inevitabili rallentamenti su tutto il raccordo.