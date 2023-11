Incidente sulla Cassia, scontro frontale tra auto e scooter: morto un 30enne

Un ragazzo di 30 anni è morto in un incidente stradale a Roma. La tragedia si è consumata intorno all'una di notte di lunedì 20 novembre in via Cassia Nuova, all'altezza del civico 150. La strada, in corrispondenza dell'incrocio con via Oriolo Romano, è stata chiusa per ora, fino a questa mattina. Per la vittima, morta sul colpo, non c'è stato nulla da fare.

Scontro frontale

A indagare su quanto avvenuto nel territorio di Grottarossa, gli agenti del XV gruppo Cassia. Il 30enne, secondo quanto appreso, era a bordo di uno scooter Honda 125 quando, per causa adesso al vaglio di chi indaga, si è scontrato con una Toyota Yaris. Un impatto frontale, stando alle prime ricostruzioni. La vittima, 30 anni dell'Ecuador che era a bordo del motoveicolo, come dicevamo è morto sul colpo.

175 morti

Il conducente della Yaris, un uomo italiano di 19 anni, è stato invece trasportato al policlinico Umberto I. Lì è stato sottoposto ai test di droga e alcol, i cui esiti non sono ancora noti. La polizia locale ha sequestrato i due mezzi coinvolti.

Quella di oggi è la vittima 175 di a Roma e provincia dall'inizio di questo 2023. Prima di lui, lo scorso venerdì, perse la vita Marisa Di Pietro, mentre si trovava a bordo di un'auto sulla via Bufalotta.