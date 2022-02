Incidente a La Storta: 15enne investita da un'auto

Stava attraversando la strada quando è stata investita da un'auto. Tanta paura ma per fortuna solo delle contusioni lievi per una 15enne rimasta ferita dopo essere stata colpita dalla vettura. L'incidente stradale intorno alle 8:00 in zona La Storta mentre la minorenne si stava recando a scuola.

L'intervento degli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale in piazza della Visione, piccolo slargo adiacente alla via Cassia, a Roma Nord. Rimasta in terra dopo essere stata investita ma sempre cosciente, l'adolescente è stata affidata alle cure del personale del 118 che l'ha trasportata al pronto soccorso pediatrico del policlinico universitario Agostino Gemelli.

A chiamare i soccorsi l'automobilista che procedeva in direzione Roma Centro. Resta da ricostruire l'esatta dinanica dell'investimento così come resta da accertare se la 15enne possa essere stata colpita mentre attraversava sulle strisce pedonali. Svolti i rilievi scientifici saranno i caschi bianchi ad accertare l'accaduto.