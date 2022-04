Incidente sulla Cassia: scontro fra due auto, 24enne in fin di vita in ospedale

Lotta fra la vita e la morte in ospedale un ragazzo rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla via Cassia, nel comune di Campagnano di Roma, nella provincia a nord della Capitale. Ad essere trasportato d'urgenza al Sant'Andrea un 24enne, dopo che l'auto che stava guidando si è scontrata violentemente con un'altra vettura, condotta da un 32enne poi risultato positivo all'etilometro.

L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 23:30 di martedì 13 aprile all'altezza del chilometro 12 della via Cassia. Qui una Bmx X5 condotta da un 32enne romano ha impattato contro una Citroen Saxo alla cui guida c'era il 24enne. Illeso il primo, le condizioni del più giovane dei due sono apparse da subito critiche con lo stesso trasportato d'urgenza dall'ambulanza del 118 al nosocomio romano di Grottarossa, in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Bracciano. Sottoposto al test alcolemico il 32enne - incensurato - è risultato positivo con un valore di 2,25 G/ML. (grammi per litro). Secondo una prima ricostruzione dei militari dell'Arma, sembrerebbe che la Bmw, proveniente a forte velocità dalla strada provinciale Sacrofano-Cassia, si sia immessa sulla statale travolgendo la Saxò. Proseguono gli accertamenti dei militari per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.